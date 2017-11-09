Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Криштиану Роналду: «Отцовство научило меня такой любви, о существовании которой я не подозревал»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания светская хроника

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал, как на него повлияло отцовство.

    «Не думаю, что у меня будет время еще на одного ребенка, но наблюдать за тем, как растет моя семья – величайшая привилегия для меня. Я получаю удовольствие каждую секунду.

    Отцовство научило меня такой любви, о существовании которой я не подозревал. Оно смягчило меня, помогло по-новому взглянуть на то, что действительно важно в жизни.

    Криштиану-младшему и мне очень нравится одеваться одинаково. Нам нравится выходить в одной одежде. Новая коллекция позволит многим родителям и сыновьям сделать то же самое.

    Мой сын был в восторге от фотосессии. Он выглядел очень естественно», – сказал Роналду в интервью ¡Hola!.

    Роналду выложил фотографию новорожденных близнецов

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться