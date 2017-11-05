Денис Глушаков: «Классическая расцветка новой формы напоминает об истории больших побед»

Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился мнением о дизайне новой формы национальной команды к .

«Классическая расцветка новой формы напоминает об истории больших побед.

В то же время дизайн футболки очень современный и технологичный. В новой форме будет комфортно играть», – сказал Глушаков.

Представлена форма сборной России на ЧМ-2018