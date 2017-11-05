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    Денис Глушаков: «Классическая расцветка новой формы напоминает об истории больших побед»

    Теги Спартак премьер-лига Россия сборная России фото ЧМ-2018 Денис Глушаков

    Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился мнением о дизайне новой формы национальной команды к ЧМ-2018.

    «Классическая расцветка новой формы напоминает об истории больших побед.

    В то же время дизайн футболки очень современный и технологичный. В новой форме будет комфортно играть», – сказал Глушаков.

    Представлена форма сборной России на ЧМ-2018

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