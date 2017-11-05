Денис Глушаков: «Классическая расцветка новой формы напоминает об истории больших побед»
Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился мнением о дизайне новой формы национальной команды к ЧМ-2018.
«Классическая расцветка новой формы напоминает об истории больших побед.
В то же время дизайн футболки очень современный и технологичный. В новой форме будет комфортно играть», – сказал Глушаков.
Представлена форма сборной России на ЧМ-2018
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