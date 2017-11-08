«ПСЖ» необходимо продать игроков на 80 млн евро, чтобы не нарушить правила ФФП

У могут возникнуть проблемы с соблюдением правил финансового фэйр-плей в сезоне-2017/18.

Перед началом следующего сезона проведет проверку по итогам трансферной кампании парижан нынешним летом.

Клуб в межсезонье подписал Дани Алвеса (бесплатно), Неймара (222 миллиона евро) и Килиана Мбаппе (в аренду с обязательством выкупа за 180 миллионов – прим. Sports.ru).

5 октября представители в Ньоне провели встречу с руководителями и представили всю необходимую информацию о контрактах Неймара и Мбаппе.

Чтобы соответствовать нормам ФФП, «Пари Сен-Жермен» необходимо выручить от продажи собственных игроков в зимнее трансферное окно около 80 миллионов евро.

Французы готовы расстаться с Анхелем Ди Марией и . Однако в Париже опасаются, что другие клубы, зная о проблемах «ПСЖ», будут сбивать цену на игроков.

В этом сезоне клубу уже не грозят санкции. УЕФА может исключить «ПСЖ» из Лиги чемпионов-2018/19.

«ПСЖ» не нарушил финансовый фэйр-плей. Это легко доказать

Вот так «ПСЖ» может обойти финансовый фэйр-плей