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    Аргентина провела первую тренировку в Москве. Месси охраняет личный отряд СОБР

    Теги Спартак премьер-лига Россия Барселона Лионель Месси примера Испания сборная России сборная Аргентины видео фото товарищеские матчи (сборные)

    Сборная Аргентины провела первую тренировку в Москве в преддверии матча против национальной команды России.

    Аргентинцы тренировались на новой базе «Спартака» в Тушино, неподалеку от стадиона «Открытие Арена».

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси тренировался вместе с командой.

    Как сообщает «Чемпионат.com», лидера аргентинцев в столице России персонально охраняют сотрудники СОБР.

    «Лео охраняет чуть ли не целый батальон СОБР, который ездит за ним на отдельном автобусе», – рассказал болельщик сборной Аргентины.

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    Фото, видео: твиттер сборной Аргентины

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