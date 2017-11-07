Аргентина провела первую тренировку в Москве. Месси охраняет личный отряд СОБР
Сборная Аргентины провела первую тренировку в Москве в преддверии матча против национальной команды России.
Аргентинцы тренировались на новой базе «Спартака» в Тушино, неподалеку от стадиона «Открытие Арена».
Форвард «Барселоны» Лионель Месси тренировался вместе с командой.
Как сообщает «Чемпионат.com», лидера аргентинцев в столице России персонально охраняют сотрудники СОБР.
«Лео охраняет чуть ли не целый батальон СОБР, который ездит за ним на отдельном автобусе», – рассказал болельщик сборной Аргентины.
[SELECCIÓN MAYOR] Así regresaba al hotel @Argentina tras la actividad matutina del martes. ¡Gracias a todos los hinchas por el cariño! 👏👏 pic.twitter.com/2wKK5eq1Zp— Selección Argentina (@Argentina) 7 ноября 2017 г.
Фото, видео: твиттер сборной Аргентины
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