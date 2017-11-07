Аргентина провела первую тренировку в Москве. Месси охраняет личный отряд СОБР

Сборная Аргентины провела первую тренировку в Москве в преддверии матча против национальной команды России.

Аргентинцы тренировались на новой базе в Тушино, неподалеку от стадиона «Открытие Арена».

Форвард «Барселоны» тренировался вместе с командой.

Как сообщает «Чемпионат.com», лидера аргентинцев в столице России персонально охраняют сотрудники СОБР.

«Лео охраняет чуть ли не целый батальон СОБР, который ездит за ним на отдельном автобусе», – рассказал болельщик сборной Аргентины.

[SELECCIÓN MAYOR] Así regresaba al hotel @Argentina tras la actividad matutina del martes. ¡Gracias a todos los hinchas por el cariño! 👏👏 pic.twitter.com/2wKK5eq1Zp — Selección Argentina (@Argentina) 7 ноября 2017 г.

Фото, видео: твиттер сборной Аргентины