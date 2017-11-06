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    Василий Березуцкий: «Аргентинцы из «Зенита» не те звезды, которые поднимут уровень РФПЛ»

    Теги ЦСКА Зенит Василий Березуцкий премьер-лига Россия

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий поделился мнением об игре аргентинских футболистов «Зенита».

    «По моему мнению, «Зенит» купил хороших аргентинцев, но это не такие звезды, которые могут поднять уровень чемпионата России. Это не Вагнер Лав, не Халк и не Витцель. Это не безоговорочные футболисты основного состава, которые должны играть априори. Считаю, что многие российские футболисты, которые сидят на лавке в «Зените», ничем не слабее их.

    Трансферная стоимость игроков сейчас очень сильно увеличилась. Чтобы купить футболиста, реально поднимающего уровень нашего чемпионата, надо отдать больше денег – от 50-60 миллионов. Лично мое мнение – у «Зенита» талантливые, молодые аргентинцы, но они не выглядят безоговорочными звездами, которые тянут команду вперед. Российские молодые игроки «Зенита» ничем не хуже», – сказал Березуцкий в эфире программы «Футбол России».

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