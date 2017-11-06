Василий Березуцкий: «Аргентинцы из «Зенита» не те звезды, которые поднимут уровень РФПЛ»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий поделился мнением об игре аргентинских футболистов .

«По моему мнению, «Зенит» купил хороших аргентинцев, но это не такие звезды, которые могут поднять уровень чемпионата России. Это не Вагнер Лав, не Халк и не Витцель. Это не безоговорочные футболисты основного состава, которые должны играть априори. Считаю, что многие российские футболисты, которые сидят на лавке в «Зените», ничем не слабее их.

Трансферная стоимость игроков сейчас очень сильно увеличилась. Чтобы купить футболиста, реально поднимающего уровень нашего чемпионата, надо отдать больше денег – от 50-60 миллионов. Лично мое мнение – у «Зенита» талантливые, молодые аргентинцы, но они не выглядят безоговорочными звездами, которые тянут команду вперед. Российские молодые игроки «Зенита» ничем не хуже», – сказал Березуцкий в эфире программы «Футбол России».