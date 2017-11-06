Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Василий Березуцкий о словах Геркуса: «Последние 10 лет мы все на конях скакали?»

    Теги ЦСКА Локомотив Василий Березуцкий премьер-лига Россия Илья Геркус

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий поделился мнением о словах президента «Локомотива» Ильи Геркуса после ничьей в очном матче клубов (2:2).

    – Как отреагировали на слова Геркуса про отправленных на обочину коней?

    – Сложно сказать. Как я понимаю после этой фразы, последние лет 10 мы все на конях скакали? Не факт, что в ближайшее время не придется пересесть с паровоза на коня.

    Я в шуточной форме отреагирую на это высказывание. Они все эмоциональны и допустимы. Ничего страшного нет, – сказал Березуцкий в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

    Илья Геркус: «Паровозы вытеснили коней на обочину истории еще в XIX веке»

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться