Василий Березуцкий о словах Геркуса: «Последние 10 лет мы все на конях скакали?»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий поделился мнением о словах президента Ильи Геркуса после ничьей в очном матче клубов (2:2).

– Как отреагировали на слова Геркуса про отправленных на обочину коней?

– Сложно сказать. Как я понимаю после этой фразы, последние лет 10 мы все на конях скакали? Не факт, что в ближайшее время не придется пересесть с паровоза на коня.

Я в шуточной форме отреагирую на это высказывание. Они все эмоциональны и допустимы. Ничего страшного нет, – сказал Березуцкий в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Илья Геркус: «Паровозы вытеснили коней на обочину истории еще в XIX веке»