Василий Березуцкий о молодых игроках в РФПЛ: «Импортозамещение дает о себе знать»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий поделился мнением о том, что многие клубы чемпионата России включают в состав молодых игроков.

«Импортозамещение дает о себе знать. Сейчас цены на хороших игроков взлетели вверх. Клубам, которые у нас в основном поддерживаются государством или государственными спонсорами, тяжело совершать такие покупки.

По ходу чемпионата мы увидели, что молодежь есть. Понятно, это не происходит за одну секунду. Но когда ты даешь молодежи шанс, даешь ей развиваться и играть, она будет прогрессировать и показывать какие-то результаты. Я всегда говорил и буду говорить: «Как только «закончатся» какие-то футболисты, появятся новые», – сказал Березуцкий в эфире передачи «Футбол России».