Пепе: «Болельщики «Реала» не заражают команду энтузиазмом»

Защитник «Бешикташа» Пепе сравнил фанатов стамбульского клуба с болельщиками своей бывшей команды – .

«У очень страстные болельщики. Когда выходишь на поле, шум трибун восхищает. Наверное, болельщики не такие. Говорят, что они передают команде энтузиазм, но я так не думаю. Это неправда.

Настрой у и совсем разный. В Турции любят футбол. Они думают только о футболе. После игры мы слышим шум до заката», – сказал Пепе в эфире beIN Sports Turkey.