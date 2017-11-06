Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Пепе: «Болельщики «Реала» не заражают команду энтузиазмом»

    Теги Пепе Реал Мадрид примера Испания Бешикташ высшая лига Турция болельщики Сантьяго Бернабеу Водафон-Арена

    Защитник «Бешикташа» Пепе сравнил фанатов стамбульского клуба с болельщиками своей бывшей команды – «Реала».

    «У «Бешикташа» очень страстные болельщики. Когда выходишь на поле, шум трибун восхищает. Наверное, болельщики «Реала» не такие. Говорят, что они передают команде энтузиазм, но я так не думаю. Это неправда.

    Настрой у «Бешикташа» и «Реала» совсем разный. В Турции любят футбол. Они думают только о футболе. После игры мы слышим шум до заката», – сказал Пепе в эфире beIN Sports Turkey.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться