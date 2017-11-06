Пепе: «Болельщики «Реала» не заражают команду энтузиазмом»
Защитник «Бешикташа» Пепе сравнил фанатов стамбульского клуба с болельщиками своей бывшей команды – «Реала».
«У «Бешикташа» очень страстные болельщики. Когда выходишь на поле, шум трибун восхищает. Наверное, болельщики «Реала» не такие. Говорят, что они передают команде энтузиазм, но я так не думаю. Это неправда.
Настрой у «Бешикташа» и «Реала» совсем разный. В Турции любят футбол. Они думают только о футболе. После игры мы слышим шум до заката», – сказал Пепе в эфире beIN Sports Turkey.
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