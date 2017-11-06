Алан Дзагоев: «Будет видно, как мы выглядим на фоне сборных высочайшего уровня»
Полузащитник сборной России Алан Дзагоев поделился ожиданиями от товарищеских матчей с командами Испании и Аргентины.
«Со здоровьем все нормально, дальше будет видно, набираем форму.
Что касается матчей, это хорошие спарринг-партнеры, высочайшего уровня. Будет видно, как мы выглядим на фоне таких сильных сборных», – сказал Дзагоев.
Матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября в Москве. Игра против Испании пройдет 14 ноября в Санкт-Петербурге.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.