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    Алан Дзагоев: «Будет видно, как мы выглядим на фоне сборных высочайшего уровня»

    Теги ЦСКА сборная Испании сборная России сборная Аргентины Алан Дзагоев товарищеские матчи (сборные)

    Полузащитник сборной России Алан Дзагоев поделился ожиданиями от товарищеских матчей с командами Испании и Аргентины.

    «Со здоровьем все нормально, дальше будет видно, набираем форму.

    Что касается матчей, это хорошие спарринг-партнеры, высочайшего уровня. Будет видно, как мы выглядим на фоне таких сильных сборных», – сказал Дзагоев.

    Матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября в Москве. Игра против Испании пройдет 14 ноября в Санкт-Петербурге.

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