Алан Дзагоев: «Будет видно, как мы выглядим на фоне сборных высочайшего уровня»

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев поделился ожиданиями от товарищеских матчей с командами Испании и Аргентины.

«Со здоровьем все нормально, дальше будет видно, набираем форму.

Что касается матчей, это хорошие спарринг-партнеры, высочайшего уровня. Будет видно, как мы выглядим на фоне таких сильных сборных», – сказал Дзагоев.

Матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября в Москве. Игра против Испании пройдет 14 ноября в Санкт-Петербурге.