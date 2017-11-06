Представлена форма сборной Германии на ЧМ-2018

Компания adidas представила форму сборной Германии на в России.

«Дизайн домашней формы действующих чемпионов – это свежий взгляд на одну из самых известных в мире немецких футболок, легендарную модель 1990 года. Классический дизайн лег в основу обновленного усовершенствованного силуэта со спущенным плечом. Сзади под воротником из размещена надпись «DieMannschaft» («Команда»)», говорится в пресс-релизе.

Фото: adidas Football.