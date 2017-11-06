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    Представлена форма сборной Германии на ЧМ-2018

    Теги сборная Германии фото ЧМ-2018 игровая форма

    Компания adidas представила форму сборной Германии на ЧМ-2018 в России.

    «Дизайн домашней формы действующих чемпионов – это свежий взгляд на одну из самых известных в мире немецких футболок, легендарную модель 1990 года. Классический дизайн лег в основу обновленного усовершенствованного силуэта со спущенным плечом. Сзади под воротником из размещена надпись «DieMannschaft» («Команда»)», говорится в пресс-релизе. 

    Фото: adidas Football.

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