Тимати первым показал новую форму сборной России на концерте в «Олимпийском»

Компания adidas 4 ноября презентовала форму сборной России на .

Новый комплект вдохновлен дизайном формы сборной СССР, в которой команда завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году, говорится в пресс-релизе adidas.

Первым в новой форме появился на своем концерте в СК «Олимпийский» 4 ноября музыкант Тимати.

Представлена форма сборной России на ЧМ-2018