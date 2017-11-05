Тимати первым показал новую форму сборной России на концерте в «Олимпийском»
Компания adidas 4 ноября презентовала форму сборной России на ЧМ-2018.
Новый комплект вдохновлен дизайном формы сборной СССР, в которой команда завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году, говорится в пресс-релизе adidas.
Первым в новой форме появился на своем концерте в СК «Олимпийский» 4 ноября музыкант Тимати.
Представлена форма сборной России на ЧМ-2018
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