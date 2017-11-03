Зидан, Месси и Хаби Алонсо 9 ноября представят мяч ЧМ-2018
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, нападающий «Барселоны» Лионель Месси и бывший полузащитник сборной Испании Хаби Алонсо примут участие в представлении официального мяча ЧМ-2018.
Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к организаторам церемонии, которая состоится в Москве 9 ноября.
В этот же день будет представлена новая форма сборной России для домашнего чемпионата мира.
Официальный мяч турнира разработала немецкая компания adidas.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.