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    Зидан, Месси и Хаби Алонсо 9 ноября представят мяч ЧМ-2018

    Теги Хаби Алонсо Барселона Реал Мадрид Лионель Месси примера Испания сборная России Зинедин Зидан ЧМ-2018 Adidas игровая форма

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, нападающий «Барселоны» Лионель Месси и бывший полузащитник сборной Испании Хаби Алонсо примут участие в представлении официального мяча ЧМ-2018.

    Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к организаторам церемонии, которая состоится в Москве 9 ноября.

    В этот же день будет представлена новая форма сборной России для домашнего чемпионата мира.

    Официальный мяч турнира разработала немецкая компания adidas.

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