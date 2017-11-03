Зидан, Месси и Хаби Алонсо 9 ноября представят мяч ЧМ-2018

Главный тренер Зинедин Зидан, нападающий «Барселоны» Лионель Месси и бывший полузащитник сборной Испании Хаби Алонсо примут участие в представлении официального мяча .

Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к организаторам церемонии, которая состоится в Москве 9 ноября.

В этот же день будет представлена новая форма сборной России для домашнего чемпионата мира.

Официальный мяч турнира разработала немецкая компания adidas.

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