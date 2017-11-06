Месси прибыл в Москву, чтобы сыграть против сборной России
Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси прибыл в Москву для участия в товарищеском матче со сборной России.
Вместе с Месси прилетел его партнер по «Барселоне» и национальной команде полузащитник Хавьер Маскерано.
Матч между сборными России и Аргентины пройдет 11 ноября в Москве «Лужники». 14 ноября аргентинцы в Краснодаре сыграют еще один товарищеский матч со сборной Нигерии.
[SELECCIÓN MAYOR] Los jugadores de @Argentina comenzaron a llegar a #Rusia. Leo Messi y @Mascherano ya lo hicieron 👇 #YoAmoAMiSelección 🇦🇷 pic.twitter.com/QGYvuazwY8— Selección Argentina (@Argentina) 6 ноября 2017 г.
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