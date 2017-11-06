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    Месси прибыл в Москву, чтобы сыграть против сборной России

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания сборная России сборная Аргентины Хавьер Маскерано

    Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси прибыл в Москву для участия в товарищеском матче со сборной России. 

    Вместе с Месси прилетел его партнер по «Барселоне» и национальной команде полузащитник Хавьер Маскерано

    Матч между сборными России и Аргентины пройдет 11 ноября в Москве «Лужники». 14 ноября аргентинцы в Краснодаре сыграют еще один товарищеский матч со сборной Нигерии. 

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