Месси прибыл в Москву, чтобы сыграть против сборной России

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси прибыл в Москву для участия в товарищеском матче со сборной России.

Вместе с Месси прилетел его партнер по «Барселоне» и национальной команде полузащитник .

Матч между сборными России и Аргентины пройдет 11 ноября в Москве «Лужники». 14 ноября аргентинцы в Краснодаре сыграют еще один товарищеский матч со сборной Нигерии.