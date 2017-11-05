Григорян о договорняках в ПФЛ: «Там зарплаты 25-30 тысяч рублей. Взрослый мужик на эти деньги прожить не может»

Бывший главный тренер «Анжи» и московского Александр Григорян высказался на тему договорных матчей в российском футболе.

– На неделе троих игроков дисквалифицировали за ставки на матч своей команды. Типичная история для ПФЛ?

– Я с таким не сталкивался, но общался с игроками и тренерами из второй лиги. И скажу: нет дыма без огня. Футболисты в ПФЛ зарабатывают 25-30 тысяч рублей, премиальные – до десяти тысяч. Это не тот минимум, на который может прожить взрослый мужик. Тем более, половина игроков пробовались в первом дивизионе и понимают: существуют и другие зарплаты. Отсюда соблазн играть на тотализаторе.

Где его нет и не будет, так это в командах вроде «Строгина» и «Чертанова». Платят в них не больше, но там выстроена инфраструктура и сделана ставка на молодых игроков. Из таких клубов идет подпитка всего нашего футбола, так он и развивается.

Вообще, для второго дивизиона нужны серьезные реформы.

– Какие?

– Не хочу говорить о том, в чем досконально не разбираюсь. Но точно необходимо делать вторую лигу моложе. Во всех зонах есть клубы, которые укомплектованы серьезными игроками, мастеровитыми. Но половина команд не ставят никаких задач, они влекут жалкое существование. Там возможно возникновение очагов (как в «Смене»). Все время откуда-то идут сигналы.

– Матч «Смена» – «Иртыш» будет переигран, но договорным он не признан.

– Договорняки – это, возможно, анахронизм, но пример «Смены» показывает: такие явления еще есть. Чтобы это безобразие закончить, нужно сначала кого-то посадить. Может, это слишком строго, по-другому ничего не получится! Иначе это так и будет бирюльками. Вот когда футболисты поймут, что такие деяния неправомерны, вторая лига быстро очистится от тотализаторщиков и заполнится игроками, которые хотят расти и чего-то в футболе добиваться.

Трое футболистов из второго дивизиона дисквалифицированы за ставки, матч будет переигран