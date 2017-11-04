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    Чемпионат Германии. Дортмундская «Боруссия» против «Баварии»

    Теги Бавария Вердер Шальке-04 Гамбург Боруссия Дортмунд Байер Герта Боруссия Менхенгладбах Айнтрахт Франкфурт Штутгарт Вольфсбург Майнц-05 Ганновер-96 бундеслига Германия результаты Хоффенхайм 1899 Аугсбург Фрайбург Кельн РБ Лейпциг

    В 11-м туре бундеслиги «РБ Лейпциг» был сильнее «Ганновера» (2:1), дортмундская «Боруссия» принимает «Баварию».

    Чемпионат Германии

    11-й тур

    Боруссия Д – Бавария 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    4 ноября, 20.30, «Сигнал Идуна Парк»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Боруссия ДБюрки, Папастатопулос, Шмельцер, Бартра, Топрак, Кастро, Вайгль, Пулишич, Кагава, Ярмоленко, Обамеянг.
    БаварияУльрайх, Хуммельс, Зюле, Алаба, Мартинес, Роббен, Киммих, Хамес, Алькантара, Коман, Левандовски.

    РБ Лейпциг – Ганновер 96 2:1 (0:0, 2:1)
    Дата проведения
    4 ноября, 17.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 56 Жонатас, 1:1 – 70 Поульсен, 2:1 – 85 Вернер.
    РБ ЛейпцигГулачи, Конате, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Забитцер, Лаймер (Кейта, 58), Демме, Брума (Форсберг, 53), Поульсен, Вернер (Кампль, 90).
    Ганновер 96Чаунер, Зорг, Антон, Остжолек, Сане, Клаус (Харник, 66), Швеглер, Бебу, Бакалож, Корб (Майер, 87), Жонатас (Фюллькруг, 76).
    Предупреждения:
    Бакалож (54), Хальстенберг (61), Швеглер (82), Зорг (90), Сане (90).

     

    Фрайбург – Шальке-04 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    4 ноября, 17.30, «Шварцвальд-Штадион»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 62 Калиджури.
    ФрайбургШволов, Кох, Гюнтер, Штенцель, Станко, Хефлер, Шустер, Хаберер, Франтц (Абраши, 61), Капустка (Кат, 75), Петерсен (Террацино, 78).
    Шальке-04Фэрманн, Керер, Налдо, Очипка, Коноплянка (Харит, 65), Калиджури, Майер, Стамбули, Маккенни, Бургшталлер (Резе, 90), Ди Санто (Эмболо, 79).
    Предупреждения:
    Кат (87), Стамбули (88).

     

    Боруссия М – Майнц 1:1 (0:1, 1:0)
    Дата проведения
    4 ноября, 17.30, «Боруссия-Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 19 Диалло, 1:1 – 67 Вестергор.
    Боруссия МЗоммер, Гинтер, Янчке (Крамер, 46), Вендт, Вестергор, Грифо, Закария (Кюизанс, 59), Азар, Эльведи, Штиндль, Раффаэл (Херрманн, 77).
    МайнцЦентнер, Белль, Бросински, Донати, Диалло, Гбамен, Сердар, Максим (Фрай, 79), Озтуналы, Де Бласис (Фишер, 69), Муто.
    Предупреждение:
    Штиндль (83).

     

    Аугсбург – Байер 1:1 (0:0, 1:1)
    Дата проведения
    4 ноября, 17.30, «SGL Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 47 Фолланд, 1:1 – 49 Данзо.
    АугсбургХитц, Данзо, Макс, Опаре, Гауэлеу, Гу Чжа Чхоль (Чжи Дон Вон, 83), Хеллер (Томми, 74), Каюби, Хедира, Грегорич, Байер.
    БайерЛено, Бендер (Рецос, 33), Та, Венделл, Хавертц, Арангис, Брандт (Кор, 67), Баумгартлингер (Аларио, 57), Бэйли, Бендер, Фолланд.
    Предупреждения:
    Опаре (18), Каюби (38), Рецос (39), Бэйли (43), Гауэлеу (43).

     

    Гамбург – Штутгарт 3:1 (1:0, 2:1)
    Дата проведения
    4 ноября, 17.30, «Имтех Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 20 Хунт, 1:1 – 55, пенальти Гинчек, 2:1 – 65 Костич, 3:1 – 69 Арп.
    ГамбургМатения, Пападопулос, Сакаи, Дуглас Сантос, Маврай, Хунт (Хан, 82), Ито (Вальдшмидт, 68), Костич, Экдаль (Яничич, 90), Дикмайер, Арп.
    ШтутгартЦилер, Павар, Баумгартль, Инсуа, Аого, Озджан (Мангаля, 66), Бурнич, Аколо (Аилтон, 82), Бек, Гинчек (Теродде, 75), Асано.
    Предупреждения:
    Бурнич (4), Дуглас Сантос (46), Пападопулос (75).
    Удаление:
    Бурнич (13).

    Кельн – Хоффенхайм-1899
    Дата проведения
    5 ноября, 17.30, «РейнЭнергиШтадион»
    превью матча онлайн статистика

    Вольфсбург – Герта
    Дата проведения
    5 ноября, 20.00, «Фольксваген-Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Айнтрахт Ф – Вердер 2:1 (1:1, 1:0)
    Дата проведения
    3 ноября, 22.30, «Коммерцбанк-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 17 Ребич, 1:1 – 24 Мойсандер, 2:1 – 89 Аллер.
    Айнтрахт ФГрадецки, Сальседо, Абраам, Фалетт, Хасебе, Вольф, Виллемс (Таватха, 79), Боатенг, Штендера (Гачинович, 67), Аллер, Ребич (Йович, 76).
    ВердерПавленка, Гебре Селассие, Велькович, Мойсандер, Аугустинссон (Бельфодиль, 90), Эггештайн (Юханнссон, 90), Баргфреде (Кайнц, 67), Дилэйни, Бартельс, Крузе, Юнузович.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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