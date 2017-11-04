Чемпионат Германии. Дортмундская «Боруссия» против «Баварии»
В 11-м туре бундеслиги «РБ Лейпциг» был сильнее «Ганновера» (2:1), дортмундская «Боруссия» принимает «Баварию».
Чемпионат Германии
11-й тур
- Дата проведения
- 4 ноября, 20.30, «Сигнал Идуна Парк»
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Боруссия Д –
Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер, Бартра, Топрак, Кастро, Вайгль, Пулишич, Кагава, Ярмоленко, Обамеянг.
- Дата проведения
- 4 ноября, 17.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
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РБ Лейпциг –
Гулачи, Конате, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Забитцер, Лаймер (Кейта, 58), Демме, Брума (Форсберг, 53), Поульсен, Вернер (Кампль, 90).
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Ганновер 96 –
Чаунер, Зорг, Антон, Остжолек, Сане, Клаус (Харник, 66), Швеглер, Бебу, Бакалож, Корб (Майер, 87), Жонатас (Фюллькруг, 76).
- Предупреждения:
- Бакалож (54), Хальстенберг (61), Швеглер (82), Зорг (90), Сане (90).
- Дата проведения
- 4 ноября, 17.30, «Шварцвальд-Штадион»
- Гол:
- 0:1 – 62 Калиджури.
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Фрайбург –
Шволов, Кох, Гюнтер, Штенцель, Станко, Хефлер, Шустер, Хаберер, Франтц (Абраши, 61), Капустка (Кат, 75), Петерсен (Террацино, 78).
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Шальке-04 –
Фэрманн, Керер, Налдо, Очипка, Коноплянка (Харит, 65), Калиджури, Майер, Стамбули, Маккенни, Бургшталлер (Резе, 90), Ди Санто (Эмболо, 79).
- Дата проведения
- 4 ноября, 17.30, «Боруссия-Парк»
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Боруссия М –
Зоммер, Гинтер, Янчке (Крамер, 46), Вендт, Вестергор, Грифо, Закария (Кюизанс, 59), Азар, Эльведи, Штиндль, Раффаэл (Херрманн, 77).
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Майнц –
Центнер, Белль, Бросински, Донати, Диалло, Гбамен, Сердар, Максим (Фрай, 79), Озтуналы, Де Бласис (Фишер, 69), Муто.
- Предупреждение:
- Штиндль (83).
- Дата проведения
- 4 ноября, 17.30, «SGL Арена»
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Аугсбург –
Хитц, Данзо, Макс, Опаре, Гауэлеу, Гу Чжа Чхоль (Чжи Дон Вон, 83), Хеллер (Томми, 74), Каюби, Хедира, Грегорич, Байер.
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Байер –
Лено, Бендер (Рецос, 33), Та, Венделл, Хавертц, Арангис, Брандт (Кор, 67), Баумгартлингер (Аларио, 57), Бэйли, Бендер, Фолланд.
- Дата проведения
- 4 ноября, 17.30, «Имтех Арена»
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Гамбург –
Матения, Пападопулос, Сакаи, Дуглас Сантос, Маврай, Хунт (Хан, 82), Ито (Вальдшмидт, 68), Костич, Экдаль (Яничич, 90), Дикмайер, Арп.
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Штутгарт –
Цилер, Павар, Баумгартль, Инсуа, Аого, Озджан (Мангаля, 66), Бурнич, Аколо (Аилтон, 82), Бек, Гинчек (Теродде, 75), Асано.
- Предупреждения:
- Бурнич (4), Дуглас Сантос (46), Пападопулос (75).
- Удаление:
- Бурнич (13).
- Дата проведения
- 5 ноября, 17.30, «РейнЭнергиШтадион»
- Дата проведения
- 5 ноября, 20.00, «Фольксваген-Арена»
- Дата проведения
- 3 ноября, 22.30, «Коммерцбанк-Арена»
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Айнтрахт Ф –
Градецки, Сальседо, Абраам, Фалетт, Хасебе, Вольф, Виллемс (Таватха, 79), Боатенг, Штендера (Гачинович, 67), Аллер, Ребич (Йович, 76).
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Вердер –
Павленка, Гебре Селассие, Велькович, Мойсандер, Аугустинссон (Бельфодиль, 90), Эггештайн (Юханнссон, 90), Баргфреде (Кайнц, 67), Дилэйни, Бартельс, Крузе, Юнузович.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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