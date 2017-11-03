Подписывайся на Sports.ru в телеграме! Это пока еще легально

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    Теги Манчестер Юнайтед Барселона Реал Мадрид Sports.ru Формула-1 бокс

    В нашем канале мы собрали лучшие спортивные гифки, сумасшедшие фотки, ссылки на самые гениальные тексты и очень важные новости.

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    Кроме основного канала, у нас есть каналы и про самые популярные клубы. Вот, например:

    Канал про «МЮ» 

    Канал про «Реал» 

    Канал про «Барселону»

    А еще есть каналы по видам спорта.

    «Формула-1» 

    Канал о боксе и ММА «Панчер» 

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