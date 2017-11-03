Подписывайся на Sports.ru в телеграме! Это пока еще легально

В нашем канале мы собрали лучшие спортивные гифки, сумасшедшие фотки, ссылки на самые гениальные тексты и очень важные новости.

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Кроме основного канала, у нас есть каналы и про самые популярные клубы. Вот, например:

Канал про «МЮ»

Канал про «Реал»

Канал про «Барселону»

А еще есть каналы по видам спорта.

«Формула-1»

Канал о боксе и ММА «Панчер»

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