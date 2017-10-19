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    Головин лидирует в РФПЛ по количеству успешных обводок за матч. В топ-6 он уступает только Неймару и Месси

    Теги ЦСКА ПСЖ премьер-лига Россия Барселона Лионель Месси лига 1 Франция примера Испания Базель Лига чемпионов Неймар Александр Головин

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин в матче Лиги чемпионов против «Базеля» (0:2) стал лидером по количеству успешных обводок (7 из 8).

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ 21-летний хавбек является лучшим по этому показателю – в среднем за 90 минут он выполняет 7,6 успешных обводок.

    Среди всех игроков топ-6 европейских чемпионатов больше только у нападающего «Барселоны» Лионеля Месси (7,7) и форварда «ПСЖ» Неймара (7,9).

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