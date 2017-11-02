Курбан Бердыев: «Может, Манчини и выиграет с «Зенитом» чемпионат, но пока он далек от своего почерка»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев перед матчем с оценил состояние петербургского клуба.

– Готовились после «Уфы», как обычно. Наступаем на одни и те же грабли – подводит концентрация. Постараемся минимизировать эти ошибки. квалифицированная команда и поражение от «Локомотива» ни о чем не говорит. Реализация они свои моменты в первом тайме и результат был бы иным. Тем интереснее будет матч.

– Есть ли изменения в ситуации с Ахметовым, который забивает за дубль?

– Этого не достаточно. Дубль есть дубль. Мы за ним следим. Есть изменения в менталитете, а это самое главное?

– Как оцените игру Рочины в Уфе?

– В целом неплохо, за исключением тех моментов, когда он из простого делал сложное и это приводило к потерям.

– Как вам работа Манчини? Похож ли этот «Зенит» на его «Интер» и «Манчестер Сити»?

– Разница в исполнителях. Нужно время. Может быть, он и выиграет чемпионат, но тот почерк его команд, который я знаю, до него еще далеко.

– В каком состоянии Джанаев?

– Готовится к игре. Мы хотели выпустить его еще в прошлом матче, но решили поберечь.

Кудряшова в Уфе заменили по травме. Пока он не тренируется в общей группе, – сказал Бердыев.

Еще месяц назад мы думали, что «Зенит» – чемпион