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    Курбан Бердыев: «Может, Манчини и выиграет с «Зенитом» чемпионат, но пока он далек от своего почерка»

    Теги Зенит Рубин Федор Кудряшов Курбан Бердыев Роберто Манчини премьер-лига Россия травмы Сослан Джанаев Рубен Рочина Ильзат Ахметов

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев перед матчем с «Зенитом» оценил состояние петербургского клуба.

    – Готовились после «Уфы», как обычно. Наступаем на одни и те же грабли – подводит концентрация. Постараемся минимизировать эти ошибки. «Зенит» квалифицированная команда и поражение от «Локомотива» ни о чем не говорит. Реализация они свои моменты в первом тайме и результат был бы иным. Тем интереснее будет матч.

    – Есть ли изменения в ситуации с Ахметовым, который забивает за дубль?

    – Этого не достаточно. Дубль есть дубль. Мы за ним следим. Есть изменения в менталитете, а это самое главное?

    – Как оцените игру Рочины в Уфе?

    – В целом неплохо, за исключением тех моментов, когда он из простого делал сложное и это приводило к потерям.

    – Как вам работа Манчини? Похож ли этот «Зенит» на его «Интер» и «Манчестер Сити»?

    – Разница в исполнителях. Нужно время. Может быть, он и выиграет чемпионат, но тот почерк его команд, который я знаю, до него еще далеко.

    – В каком состоянии Джанаев?

    – Готовится к игре. Мы хотели выпустить его еще в прошлом матче, но решили поберечь.

    Кудряшова в Уфе заменили по травме. Пока он не тренируется в общей группе, – сказал Бердыев.

    Еще месяц назад мы думали, что «Зенит» – чемпион

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