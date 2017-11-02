Эксперт Hull Daily Mail: «Не понимаю, что Слуцкий хочет сделать. У «Халла» нет ни идентичности, ни стиля игры, ни химии»

Бывший игрок , эксперт издания Hull Daily Mail Питер Суон поделился мнением о работе российского тренера Леонида Слуцкого после поражения от (2:3).

«Раньше я говорил, что тренер заслуживает времени. У него было не лучшее начало в – все звезды ушли из клуба летом, а из-за травм он иногда не мог набрать 11 игроков на стартовый состав. Но с того момента много воды утекло.

Слуцкий получил состав, провел с ними треть сезона, и на данный момент я не вижу ничего, что бы он с ними сделал. Что он пытается сделать в «Халле»? Что я вижу: у команды нет идентичности, нет стиля игры, нет командной химии. Они выглядят как собранные в кучу талантливые игроки, которые стараются, но неправильно используются.

Слуцкий был вынужден признать свои ошибки в четвертом из пяти домашних матчей и сменить схему в перерыве. Он может признавать их, но почему он их допускает в каждом туре? По ходу второго тайма «Халл» сменил схему три или четыре раза. По мне, это похоже на агонию тренера, который не может организовать игру своей команды.

У каждого тренера есть предпочитаемый стиль игры. После 15 матчей я до сих пор не понимаю, какой стиль предпочитает Слуцкий. Ему стоит подумать, потому что в последнее время он недостаточно хорошо работает. На этом уровне тренерские ошибки будут чего-то стоить ему каждый раз.

Если бы можно было понять, что он старается сделать, если бы были хотя бы самые прозрачные наброски идей и того, что все наладится, я бы сказал: дайте ему время. Конечно, ему нелегко, но его манера поведения в стрессовой ситуации делает все еще хуже.

В матче с – их тренер Монк был спокоен. Что касается «Халла», я даже не знаю, кто вел себя более нервно – Слуцкий или игроки. Конечно, ошибки есть не только у Слуцкого, но в его случае помощи игроков нет.

Обо всем говорит тот факт, что когда я ехал домой в машине и услышал по радио об отставке тренера чемпионшипа, я скорее ждал услышать там имя Леонида Слуцкого, чем Саймона Грэйсона из «Сандерленда», – написал Суон.