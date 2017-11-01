Слуцкий о возможной отставке: «Решение – за владельцем. 15 матчей – нормальный срок, чтобы делать выводы»

Главный тренер Леонид Слуцкий после поражения от «Мидлсбро» (1:3) в домашнем матче оценил вероятность своей отставки.

После 15 игр «тигры» занимают во втором дивизионе чемпионата Англии 17-е место.

«В сложившейся ситуации соглашусь с любым решением владельца клуба. Пятнадцать матчей – нормальный срок, чтобы делать выводы.

Я сам оказываю на себя наибольшее давление, дополнительного мне не требуется. Всегда оцениваю ситуацию и сейчас я недоволен своей работой. Я никогда не перекладываю вину на других. Если владелец позволит мне продолжить работу, буду и дальше стараться изменить ситуацию.

Мы провели только 15 матчей. Если строить дом на скорую руку, он не будет крепким и может рухнуть после первого же дуновения ветра. То же самое с командой. Мне нужно время для строительства команды, но, повторюсь, решение за владельцем, есть у меня это время или нет.

Я не имею права не верить в своих игроков, потому что это мои игроки. Если перестану им доверять – потеряю все и не смогу управлять командой», – сказал Слуцкий.

Леонид Слуцкий: «С каждым пропущенным голом качество игры «Халла» ухудшалось»