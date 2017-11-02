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    «Наполи» – «Манчестер Сити». Гвардиола после матча случайно сел в автобус неаполитанцев

    Теги Манчестер Сити Лига чемпионов Наполи Хосеп Гвардиола Сан-Паоло

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча с «Наполи» (4:2) на групповом этапе Лиги чемпионов попал в забавную ситуацию.

    Испанский специалист не смог сориентироваться в выходах со стадиона «Сан-Паоло» и случайно зашел в автобус «Наполи».

    Поняв свою ошибку, Гвардиола сразу перебрался в автобус «Манчестер Сити».

    Лидер АПЛ сильнее лидера Серии А. Гвардиола опять обыграл Сарри

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