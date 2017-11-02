«Наполи» – «Манчестер Сити». Гвардиола после матча случайно сел в автобус неаполитанцев

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча с (4:2) на групповом этапе Лиги чемпионов попал в забавную ситуацию.

Испанский специалист не смог сориентироваться в выходах со стадиона и случайно зашел в автобус .

Поняв свою ошибку, Гвардиола сразу перебрался в автобус .

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