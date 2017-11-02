«Наполи» – «Манчестер Сити». Гвардиола после матча случайно сел в автобус неаполитанцев
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча с «Наполи» (4:2) на групповом этапе Лиги чемпионов попал в забавную ситуацию.
Испанский специалист не смог сориентироваться в выходах со стадиона «Сан-Паоло» и случайно зашел в автобус «Наполи».
Поняв свою ошибку, Гвардиола сразу перебрался в автобус «Манчестер Сити».
Лидер АПЛ сильнее лидера Серии А. Гвардиола опять обыграл Сарри
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.