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    Хосеп Гвардиола: «Обыграть «Наполи» дважды за две недели – большое достижение для нас»

    Теги Манчестер Сити Лига чемпионов Наполи Хосеп Гвардиола

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о матче групповой стадии Лиги чемпионов с «Наполи» (4:2).

    «Обыграть «Наполи» дважды за две недели – большое достижение для нас. Возможно, это лучшая команда, против которой я играл в своей карьере.

    Мы старались не давать им атаковать по левому флангу, но они смогли забить гол. «Наполи» полностью нас уничтожил в первые 20 минут.

    Но мне понравилось, как команда отреагировала на трудности. Особенно при счете 2:2, когда Бернарду Силва смог сохранить мяч и начал атаку.

    Горжусь своей команду, потому что знаю. Насколько силен сегодняшний соперник. Мне очень нравится «Наполи», их игра в короткий пас, они не давали нам времени на принятие решений в первые 20 минут игры.

    У нас очень похожие команды, мы любим держать мяч, прессинговать соперника при его потере. Мне очень понравилось, как мы играли после того, как счет стал 2:2. Но в первые 20 минут мы вообще не управляли ходом игры», – сказал Гвардиола.

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