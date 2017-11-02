Фанат «Спартака» об избиении в Севилье: «После удара полицейского я упал и отключился на минуту»

Фанат Сергей рассказал, как пострадал от полиции перед выездным матчем ЛЧ с «Севильей» (1:2).

«Когда нас оттесняли, чтобы команда зашла в автобус, хотя мы были в 20 метрах от него, меня ударили об ворота. Видел только, как прилетела дубинка по голове. Я упал и отключился на минуту. Ребята отпоили меня водой. Мы вызвали скорую, но она не едет. Полиция продолжает провоцировать простых болельщиков, не хулиганов.

Удивлен, что такое отношение. Я никого не трогал, а мне прилетело дубинкой по голове. Даже не смогу опознать того полицейского, но вроде у ребят есть видеозапись», — сказал фанат.

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