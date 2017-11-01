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    Sports.ru

    Болельщиков «Спартака» в шарфах «Севильи» не пустили на матч Лиги чемпионов

    Теги Спартак премьер-лига Россия Севилья Лига чемпионов болельщики видео Рамон Санчес Писхуан

    Российских болельщиков не пускают на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи».

    УЕФА ранее запретил фанатам москвичей посещать этот матч. На игру могут попасть только владельцы абонементов «Севильи».

    Тем не менее фанаты, надев символику испанской команды, попытались попасть на эту встречу.

    Работники стадиона вычислили россиян и не пропустили их на «Рамон Санчес Писхуан».

    Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22.45 по московскому времени.

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