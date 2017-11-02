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    Денис Глушаков: «Очень бесило, что испанцы постоянно симулировали»

    Теги Спартак Севилья Лига чемпионов Денис Глушаков

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков после поражения от «Севильи» (1:2) в матче ЛЧ отметил неспортивное поведение игроков испанского клуба.

    «Хотелось увезти одно очко, за этим мы ведь и ехали — за очками. Матч сложился тяжело, но мы этого ждали. Во втором тайме отдали инициативу и хотели подловить «Севилью» на контратаках.

    Что касается первого тайма, то после отбора мяча у нас никак не получалось вывезти мяч на нападающего или на Промеса, но была пара хороших моментов у него.

    Очень бесило, что испанцы постоянно симулировали. Вообще не понимаю, когда футболисты постоянно симулируют и падают. Мужчину не красит симуляции», — сказал Глушаков.

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