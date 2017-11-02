Денис Глушаков: «Очень бесило, что испанцы постоянно симулировали»

Капитан Денис Глушаков после поражения от «Севильи» (1:2) в матче ЛЧ отметил неспортивное поведение игроков испанского клуба.

«Хотелось увезти одно очко, за этим мы ведь и ехали — за очками. Матч сложился тяжело, но мы этого ждали. Во втором тайме отдали инициативу и хотели подловить «Севилью» на контратаках.

Что касается первого тайма, то после отбора мяча у нас никак не получалось вывезти мяч на нападающего или на Промеса, но была пара хороших моментов у него.

Очень бесило, что испанцы постоянно симулировали. Вообще не понимаю, когда футболисты постоянно симулируют и падают. Мужчину не красит симуляции», — сказал Глушаков.