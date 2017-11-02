Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Зинедин Зидан: «Причина поражения проста – мы не забиваем»

    Теги Реал Мадрид Лига чемпионов Тоттенхэм Зинедин Зидан

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о поражении в матче групповой стадии Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (1:3).

    «В жизни порой приходится принимать вещи такими, какие они есть. Конечно, настроение в раздевалке не самое лучшее. Поражение больно по нам ударило, но мы его заслужили. «Тоттенхэм» победил по праву. Мы знаем, как изменить ситуацию. И мы ее изменим.

    Сегодня мы проиграли матч Лиги чемпионов, а до этого было и поражение в чемпионате страны. Мы не рады, мы не можем этому радоваться. Чувствуем себя неважно. Когда ты побеждаешь, ты радуешься. Когда проигрываешь, то нельзя вешать нос. Это футбол. Впереди еще много матчей и возможностей все изменить.

    Люди могут думать все, что они хотят, но мы не застопорились, это не психологическая яма. Бывает, что ты забиваешь, создав совсем немного моментов. Сегодня было иначе. У нас были возможности сравнять счет, но вместо этого соперник забил сразу три гола.

    Мы встречались с командой, которая сегодня была лучше нас во всех компонентах. Причина проста – мы не забиваем. Но я не переживаю. У нас в команде опытные игроки, чемпионы, и все у нас будет хорошо», – сказал Зидан.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться