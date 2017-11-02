Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Маурисио Почеттино: «Показали хорошую игру на фоне одной из лучших команд мира»

    Теги Реал Мадрид Лига чемпионов Тоттенхэм Маурисио Почеттино

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал о победе в матче группового раунда Лиги чемпионов против «Реала» (3:1).

     «Чтобы обыграть «Реал», ты должен показать свою лучшую игру. Мы были в ударе и поэтому добились такого результата.

    Любой тренер анализирует различные стили игры, движения, возможности доставить сопернику проблемы. Перед матчем мы изучили «Реал», а они нас.

    Главным было осложнить жизнь их обороне. Все мы видели, как соперник пытался забраться за спину нашим защитникам. То же пытались сделать и мы.

    Для меня главное то, что мы были конкурентоспособными на фоне одной из лучших команд мира. Мы играем против лучших соперников, а чтобы забраться на следующий уровень, мы должны побеждать и еще раз побеждать. Игроки должны хотеть сделать шаг вперед.

    Такие игры делают нас более заметными на футбольной карте Европы. Мы уже в плей-офф, и это главное. Мы продвинулись вперед по сравнению с прошлым годом. Надеемся, что жребий будет нам благоволить», – сказал Почеттино.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться