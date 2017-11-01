Денис Глушаков: «Каррера хотел убрать из рациона борщ, но потом он понял, что мы все-таки русские»

Хавбек «Спартака» Денис Глушаков рассказал о работе под руководством главного тренера .

– Часто ли вы с Каррерой вступаете в дискуссию по тем или иным вопросам?

– Он всегда вызывает костяк команды, советуется с нами, спрашивает, кто в каком игровом состоянии. Особенно частым это было в начале его работы: мы вместе думали, как и что улучшить, но решение всегда было за ним.

Если у команды возникают вопросы, я подхожу и говорю ему, что, возможно, лучше сделать так и так, чтобы не было негатива. Он всегда прислушивается.

– А в бытовых вопросах бывает такое, что он спрашивает вашего совета?

– Перелеты, отели, ужины, диеты. Да, такое есть. Кстати, в первое время, когда он возглавил команду, он хотел убрать из рациона питания супы и борщи, ссылаясь на то, что жидкая пища вредна для спортсмена. Потом он понял, что мы все-таки русские, и с этим бороться бесполезно.

Я считаю, запрещать ничего не нужно, каждый профессионал сам контролирует вопрос питания. Если я хочу сладкое, то приду домой и съем. Но я должен помнить, что могу прийти на взвешивание, после которого получу штраф. Вот и все, – сказал полузащитник.

«Я контролирую их, но не стучусь в двери». Гвардиола просто помешан на мелочах