52 человека задержаны в Харькове после драки украинских и голландских фанатов
В Харькове накануне матча «Шахтер» – «Фейеноорд» произошла драка между украинскими и голландскими болельщиками.
Как сообщает «Харьков Live», драку начали люди «восточной внешности», которые окружили рок-паб «СТЕНА» с находящимися внутри голландскими болельщиками и обычными посетителями. Нападавшие также били стекла и разгромили сам паб.
Сообщается о наличии пострадавших и госпитализированных, однако официального подтверждения пока нет.
Полиция задержала 52 участников конфликта. Они были доставлены в местное отделение полиции.
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