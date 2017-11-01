52 человека задержаны в Харькове после драки украинских и голландских фанатов

В Харькове накануне матча – «Фейеноорд» произошла драка между украинскими и голландскими болельщиками.

Как сообщает «Харьков Live», драку начали люди «восточной внешности», которые окружили рок-паб «СТЕНА» с находящимися внутри голландскими болельщиками и обычными посетителями. Нападавшие также били стекла и разгромили сам паб.

Сообщается о наличии пострадавших и госпитализированных, однако официального подтверждения пока нет.

Полиция задержала 52 участников конфликта. Они были доставлены в местное отделение полиции.

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