Каррера перед матчем с «Севильей»: «Про 5:1 в Москве нужно забыть»

Главный тренер Массимо Каррера ответил на вопросы в преддверии выездного матча группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».

— Почему команда тренировалась в Тарасовке, несмотря на плохую погоду, если была возможность прилететь в Испанию заранее?

— Потому что мы так решили. В Москве у нас есть возможность работать без лишних глаз.

— Можно ли сказать, что «Спартак» устроит ничья, учитывая ситуацию в турнирной таблице?

— Все решится на поле. Мы рассчитываем на победу. Но, разумеется, многое будет зависеть от того, что нам позволит соперник.

— Ваша команда продолжает терять очки во внутреннем чемпионате…

— Футбол состоит из эпизодов. В прошлом сезоне мы часто забивали в концовках, в этом происходит наоборот. А в Лиге чемпионов команды и футболисты, конечно, сильнее, чем в российском первенстве.

— Можно ли сказать, что после крупной домашней победы «Спартак» — фаворит в завтрашнем матче?

— Нет, я так совсем не считаю. Да, мы провели отличный матч, но теперь должны забыть о нем. По ходу домашней встречи при счете 1:1 были моменты, когда нам повезло. И результат 5:1 не означает, что завтра нам будет легко. Нам нужно забыть этот счет. Завтрашний матч будет очень сложным, потому что севильцы отлично умеют играть в футбол и сделают все, чтобы победить.

— В завтрашнем матче вы снова планируете сыграть на контратаках?

— Тактика часто зависит от того, что позволяет соперник. В Москве мы были вынуждены сыграть именно так. Повторю: у «Севильи» классные, техничные игроки. Естественно, когда встречаешься с командой, хорошо владеющей мячом, нужно использовать именно контратаки.

— Главный тренер «Севильи» заявил, что ему все равно, как будет играть «Спартак». А для вас важно, как именно будут действовать испанцы?

— Конечно, мы готовимся к этому матчу исходя из того, как играет . Но при этом меня больше волнует, как сыграет моя команда.

— С командой прилетели Зобнин, Зе Луиш и Ещенко. Какие у них шансы выйти на поле?

— Зобнин приехал сюда с командой только ради тренировок. Его в заявке не будет. Он еще не завершил процесс восстановления. Что касается Зе Луиша и Ещенко, то завтра мы оценим их состояние — и станет ясно, появятся они на поле или нет, – сказал Каррера.