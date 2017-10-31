Месси вышел на 10-е место по числу матчей в ЛЧ. Он выйдет на поле в 119-й раз

Нападающий «Барселоны» выйдет в стартовом составе на матч Лиги чемпионов с .

30-летний аргентинец выйдет на поле в матчах турнира в 119-й раз.

Он догнал по этому показателю бывшего полузащитника Хаби Алонсо и форварда «МЮ» .

Месси занимает 10-е место по числу матчей в ЛЧ. Лидирует экс-вратарь «Реала» (166), выступающий за «Порту».