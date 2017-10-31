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    Месси вышел на 10-е место по числу матчей в ЛЧ. Он выйдет на поле в 119-й раз

    Теги Златан Ибрагимович Хаби Алонсо Барселона Лионель Месси Икер Касильяс Лига чемпионов Олимпиакос

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выйдет в стартовом составе на матч Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».

    30-летний аргентинец выйдет на поле в матчах турнира в 119-й раз.

    Он догнал по этому показателю бывшего полузащитника Хаби Алонсо и форварда «МЮ» Златана Ибрагимовича.

    Месси занимает 10-е место по числу матчей в ЛЧ. Лидирует экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс (166), выступающий за «Порту».

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