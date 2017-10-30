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    Виктор Гончаренко: «И Дзагоев, и Фернандес готовы сыграть с «Базелем»

    Теги ЦСКА Базель Лига чемпионов Алан Дзагоев Виктор Гончаренко Марио Фернандес

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от гостевого матча групповой стадии Лиги чемпионов с «Базелем».

    — Что можете сказать о состоянии здоровья Дзагоева и Фернандеса?

    — И Дзагоев, и Фернандес завтра готовы сыграть.

    — Вы говорили, что в Лиге чемпионов основное значение имеют 3-4 тура. Действительно ли считаете, что завтра будет решающая игра?

    — Да. Спаренные матчи во многом решают исход группового этапа. Дома мы проиграли. Завтра сделаем все возможное, чтобы исправить ситуацию.

    — ЦСКА испытывает проблемы, когда сталкивается с командами, которые играют в три центральных защитника. Это совпадение или закономерность?

    — Все испытывают определенные неудобства, когда команды глубоко обороняются. Это не от схемы зависит. Можно поставить и четырех защитников, но два фланговых игрока будут садиться вниз, и получится шесть человек в обороне. Надо быстро атаковать. Пока это у нас пропало, надеемся, что этот компонент вернется до конца осенне-зимней стадии.

    Что касается «Базеля», команда безболезненно меняет схемы. В Лиге чемпионов они используют 3-4-3, в менее напряженных матчах — 4-2-3-1, – сказал тренер.

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