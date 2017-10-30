Инспектор положительно оценил работу Мешкова на матче «Зенита» и «Локомотива»

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский прокомментировал судейство Виталия Мешкова в матче 15-го тура чемпионата России - «Локомотив» (3:0).

– Инспектор оценил работу Виталия положительно. Я тоже считаю, что игра была проведена на хорошем уровне.

Главное – мы сосредоточились собственно на футболе. Игра, ее сюжет и драматургия, эмоции никого не оставили равнодушным.

- Какой-то момент из этой встрече ККК рассмотрит?

– У меня нет информации, что кто-то из моих коллег заострил внимание на каком-либо моменте. Но, помимо департамента, предложения что-то рассмотреть могут вносить и лиги.

- Обратили внимание на момент на 10-й секунде матча, когда зенитовец Ригони упал в штрафной в борьбе с Кверквелией?

– Ракурс трансляции не дает четкой картины. По первому впечатлению – игровой момент.

Но пока окончательного вердикта по всем играм выразить не могу, говорю о первом впечатлении, – сказал Будогосский.

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