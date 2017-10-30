Смольников о перепалке с Кузяевым: «У нас все в порядке»
Защитник «Зенита» Игорь Смольников после поражения от «Локомотива» (0:3) в матче чемпионата России высказался по поводу словесной перепалки на 89-й минуте с одноклубником Далером Кузяевым, которая едва не переросла в драку.
«У нас все в порядке», – сказал Смольников.
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