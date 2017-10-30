Смольников о перепалке с Кузяевым: «У нас все в порядке»

Защитник Игорь Смольников после поражения от «Локомотива» (0:3) в матче чемпионата России высказался по поводу словесной перепалки на 89-й минуте с одноклубником , которая едва не переросла в драку.

«У нас все в порядке», – сказал Смольников.

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