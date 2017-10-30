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    «Бавария» и дортмундская «Боруссия» встретятся в 1/8 финала Кубка Германии

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    Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Германии.

    Дортмундская «Боруссия», выигравшая этот турнир в прошлом сезоне, встретится в гостях с действующим чемпионом страны – мюнхенской Баварией.

    Все пары 1/8 финала представлены ниже.

    «Бавария» – «Боруссия» Дортмунд

    «Майнц – «Штутгарт»

    «Нюрнберг» – «Вольфсбург»

    «Хайденхайм» – «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне

    «Вердер» – «Фрайбург»

    «Боруссия» Менхенгладбах – «Байер» Леверкузен

    «Падерборн» – «Ингольштадт»

    «Шальке» – «Кельн»

    Матчи пройдут 19 и 20 декабря.

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