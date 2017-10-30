«Бавария» и дортмундская «Боруссия» встретятся в 1/8 финала Кубка Германии

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Германии.

Дортмундская «Боруссия», выигравшая этот турнир в прошлом сезоне, встретится в гостях с действующим чемпионом страны – мюнхенской Баварией.

Все пары 1/8 финала представлены ниже.

– «Боруссия» Дортмунд

«Майнц – «Штутгарт»

«Нюрнберг» – «Вольфсбург»

«Хайденхайм» – «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне

– «Фрайбург»

«Боруссия» Менхенгладбах – «Байер» Леверкузен

«Падерборн» – «Ингольштадт»

– «Кельн»

Матчи пройдут 19 и 20 декабря.