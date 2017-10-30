«Бавария» и дортмундская «Боруссия» встретятся в 1/8 финала Кубка Германии
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Германии.
Дортмундская «Боруссия», выигравшая этот турнир в прошлом сезоне, встретится в гостях с действующим чемпионом страны – мюнхенской Баварией.
Все пары 1/8 финала представлены ниже.
«Бавария» – «Боруссия» Дортмунд
«Майнц – «Штутгарт»
«Нюрнберг» – «Вольфсбург»
«Хайденхайм» – «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
«Вердер» – «Фрайбург»
«Боруссия» Менхенгладбах – «Байер» Леверкузен
«Падерборн» – «Ингольштадт»
«Шальке» – «Кельн»
Матчи пройдут 19 и 20 декабря.
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