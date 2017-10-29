Денисов поаплодировал фанатам «Зенита» после победы «Локомотива» в Петербурге

Хавбек «Локомотива» Игорь Денисов после выездной победы над (3:0) подошел к трибуне, которую занимали активные фанаты петербургского клуба.

Полузащитник поаплодировал болельщикам соперников. Как отмечает журналист Гоша Чернов, это было сделано не в знак насмешки.

Фанаты «Зенита» освистывали Денисова во время сегодняшнего матча. По окончании игры полузащитник в первую очередь подошел к секторам активных болельщиков «Зенита», затем поаплодировал центральным трибунам «Крестовского» и только потом направился к сектору .

Денисов – воспитанник петербургского футбола. Он играл за «Зенит» в 2001-2013 годах.

Игорь Денисов после игры подошёл к болельщикам «Зенита» и поаплодировал им. И это не насмешка. pic.twitter.com/vRHN8SHkGi — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 29 октября 2017 г.

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