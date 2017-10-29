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    Денисов поаплодировал фанатам «Зенита» после победы «Локомотива» в Петербурге

    Теги Локомотив Зенит Игорь Денисов премьер-лига Россия болельщики видео Крестовский

    Хавбек «Локомотива» Игорь Денисов после выездной победы над «Зенитом» (3:0) подошел к трибуне, которую занимали активные фанаты петербургского клуба.

    Полузащитник поаплодировал болельщикам соперников. Как отмечает журналист Гоша Чернов, это было сделано не в знак насмешки.

    Фанаты «Зенита» освистывали Денисова во время сегодняшнего матча. По окончании игры полузащитник в первую очередь подошел к секторам активных болельщиков «Зенита», затем поаплодировал центральным трибунам «Крестовского» и только потом направился к сектору «Локомотива».

    Денисов – воспитанник петербургского футбола. Он играл за «Зенит» в 2001-2013 годах.

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