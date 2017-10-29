Роберто Манчини: «Мы не смогли реализовать свои моменты, а «Локомотив» использовал все три свои контратаки»
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги матча чемпионата России с «Локомотивом» (0:3).
- Какой момент матча можете назвать ключевым?
– Таков футбол. Матч получился абсурдным. У нас было много моментов в первом тайме, но мы не смогли забить. Во втором тайме немного открылись, а соперник использовал все свои моменты. Это футбол, такое бывает.
– Вы очень эмоционально реагировали на судейские решения. Недовольны их работой?
– Нет, дело не в этом. Мы не смогли реализовать свои контратаки, а они реализовали все три, которые у них были, – сказал Манчини в эфире телеканала «Наш Футбол».
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