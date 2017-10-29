Роберто Манчини: «Мы не смогли реализовать свои моменты, а «Локомотив» использовал все три свои контратаки»

Главный тренер Роберто Манчини подвел итоги матча чемпионата России с (0:3).

- Какой момент матча можете назвать ключевым?

– Таков футбол. Матч получился абсурдным. У нас было много моментов в первом тайме, но мы не смогли забить. Во втором тайме немного открылись, а соперник использовал все свои моменты. Это футбол, такое бывает.

– Вы очень эмоционально реагировали на судейские решения. Недовольны их работой?

– Нет, дело не в этом. Мы не смогли реализовать свои контратаки, а они реализовали все три, которые у них были, – сказал Манчини в эфире телеканала «Наш Футбол».