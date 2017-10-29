Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Роберто Манчини: «Мы не смогли реализовать свои моменты, а «Локомотив» использовал все три свои контратаки»

    Теги Локомотив Зенит Роберто Манчини премьер-лига Россия

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги матча чемпионата России с «Локомотивом» (0:3).

    - Какой момент матча можете назвать ключевым?

    – Таков футбол. Матч получился абсурдным. У нас было много моментов в первом тайме, но мы не смогли забить. Во втором тайме немного открылись, а соперник использовал все свои моменты. Это футбол, такое бывает.

    – Вы очень эмоционально реагировали на судейские решения. Недовольны их работой?

    – Нет, дело не в этом. Мы не смогли реализовать свои контратаки, а они реализовали все три, которые у них были, – сказал Манчини в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Опрос

    «Локомотив» будет чемпионом?

    13462 голосa 145
    • Да
      49%
    • Нет
      51%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться