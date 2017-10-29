Тренер «Жироны»: «Барселона» больше зависит от Месси, чем «Реал» – от Роналду»

Главный тренер «Жироны» Пабло Мачин в преддверии матча чемпионата Испании с ответил на вопрос, будет ли его команда играть персонально против Криштиану Роналду так же, как ранее против форварда «Барселоны» .

«Они оба великолепные футболисты из двух великих команд. Но больше зависит от Месси, чем «Реал» – от Роналду. Когда Месси не забивает, то по крайней мере делает результативную передачу или начинает голевую атаку. Да, мы пытались закрыть Месси.

«Реал» более вариативен в плане забивания голов. Будем стараться остановить их», – сказал Мачин.