Жозе Моуринью: «Понимали, что можем проиграть, допустив всего одну ошибку, но ее совершил «Тоттенхэм»
Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью подвел итоги матча 9-го тура премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (1:0).
«Матч получился сложным, он мог завершиться вничью. Обе команды старались победить, но понимали силу соперника.
Мы хорошо контролировали «Тоттенхэм», у них был только опасный момент Алли. В игре было много тактики, было хорошее судейство.
Понимали, что можем проиграть, допустив всего одну ошибку в защите, но ее совершил «Тоттенхэм». Мы заслуженно победили.
Мы понимаем, что должны побеждать в каждом матче, поэтому я был расстроен после поражения от «Хаддерсфилда» (1:2). Казалось, что мы не понимаем ценность каждого очка.
Иногда Марсьяль выходит в основе и не забивает, но при этом он очень полезен для команды.
Я не понимаю реакцию некоторых критиков, которые спрашивают: «И это красные дьяволы?» Сегодня два форварда вышли играть против одних из лучших защитников в Европе.
Марсьяль забил после неудачного удара, но такие удары могут быть самыми красивыми», – сказал Моуринью.
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