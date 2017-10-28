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    Жозе Моуринью: «Понимали, что можем проиграть, допустив всего одну ошибку, но ее совершил «Тоттенхэм»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Тоттенхэм Антони Марсьяль

    Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью подвел итоги матча 9-го тура премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (1:0).

    «Матч получился сложным, он мог завершиться вничью. Обе команды старались победить, но понимали силу соперника.

    Мы хорошо контролировали «Тоттенхэм», у них был только опасный момент Алли. В игре было много тактики, было хорошее судейство.

    Понимали, что можем проиграть, допустив всего одну ошибку в защите, но ее совершил «Тоттенхэм». Мы заслуженно победили.

    Мы понимаем, что должны побеждать в каждом матче, поэтому я был расстроен после поражения от «Хаддерсфилда» (1:2). Казалось, что мы не понимаем ценность каждого очка.

    Иногда Марсьяль выходит в основе и не забивает, но при этом он очень полезен для команды.

    Я не понимаю реакцию некоторых критиков, которые спрашивают: «И это красные дьяволы?» Сегодня два форварда вышли играть против одних из лучших защитников в Европе.

    Марсьяль забил после неудачного удара, но такие удары могут быть самыми красивыми», – сказал Моуринью.

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