Жозе Моуринью: «Понимали, что можем проиграть, допустив всего одну ошибку, но ее совершил «Тоттенхэм»

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью подвел итоги матча 9-го тура премьер-лиги с (1:0).

«Матч получился сложным, он мог завершиться вничью. Обе команды старались победить, но понимали силу соперника.

Мы хорошо контролировали , у них был только опасный момент Алли. В игре было много тактики, было хорошее судейство.

Понимали, что можем проиграть, допустив всего одну ошибку в защите, но ее совершил . Мы заслуженно победили.

Мы понимаем, что должны побеждать в каждом матче, поэтому я был расстроен после поражения от «Хаддерсфилда» (1:2). Казалось, что мы не понимаем ценность каждого очка.

Иногда Марсьяль выходит в основе и не забивает, но при этом он очень полезен для команды.

Я не понимаю реакцию некоторых критиков, которые спрашивают: «И это красные дьяволы?» Сегодня два форварда вышли играть против одних из лучших защитников в Европе.

Марсьяль забил после неудачного удара, но такие удары могут быть самыми красивыми», – сказал Моуринью.