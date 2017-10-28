Гвардиола о мяче Кубка лиги: «Я верю игрокам больше, чем стандартам ФИФА. Нас никогда ни о чем не спрашивают»

Главный тренер Хосеп Гвардиола не стал отказываться от своей критики мячей, используемых в Кубке английской лиги и обвинил в том, что она не прислушивается к игрокам и тренерам.

«Я не рассчитываю на дальнейший диалог по этому вопросу. Они никогда и ни о чем не спрашивают ни меня, ни других тренеров, ни игроков. Это происходит всюду.

Они принимают все решения. Какой турнир, какое расписание, какое время игр, каким мячом играть. Они говорят идти направо – мы идем направо, налево – налево. Играть этим мячом – играем.

Мой комментарий не был абсолютно критиканским. Для меня этот мяч был не очень хорош только потому, что я услышал это от своих игроков.

Журналисты написали, что я ошибался – но они же не игроки и не знают, что это за мяч. Это все исходило от игроков, вот и все. Но мы будем играть этим мячом в Лестере, никаких претензий.

В этом турнире мы будем играть этим мячом, в другом – другим. Нас же никто не спрашивает об этом, ни ФИФА, ни . Мы делаем то, что должны делать – пытаемся играть так хорошо, насколько это возможно. Все довольно просто.

Я считаю, что они должны советоваться с игроками, особенно с игроками. Сегодня игроки и тренеры не оказывают никакого влияния на футбол.

Мяч одобрен ? Хорошо, замечательно. Но я верю моим игрокам больше, чем стандартам . Я вижу игроков каждый день. Я вижу, как движется этот мяч. Журналисты не могут судить об этом, потому что они и не притрагивались к этому мячу.

Не скажу за игроков других команд, но в Лестере мы будем играть этим мячом. Если стандарты ФИФА говорят, что с ним все в порядке, то это значит, что точно так и есть. Никаких проблем», – заявил Гвардиола.

В Кубке лиги используется мяч Mitre. Им играют во всех турнирах под эгидой Английской футбольной лиги, то есть в чемпионшипе, лиге 1 и лиге 2.

Гвардиола после матча 4-го раунда Кубка английской лиги с «Вулверхэмптоном» (0:0, по пенальти – 3:1) заявил, что таким мячом невозможно забить. В пяти параллельных играх были забиты 18 голов.

Английская футбольная лига (EFL) ответила на критику тренера, указав на то, что мячи полностью соответствуют стандартам ФИФА.

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