Хосеп Гвардиола: «В Кубке лиги слишком легкие мячи, забить невозможно. Это несерьезно для такого турнира»

Главный тренер Хосеп Гвардиола раскритиковал качество мячей, которые использовались в матче Кубка лиги против (0:0, по пенальти – 3:1).

«Нельзя использовать такие мячи для соревнований высокого уровня. Это неприемлемо. Они слишком легкие, ничего хорошего не получается. Невозможно забить гол таким мячом. Я не оправдываюсь, поскольку мы победили.

Все мои игроки сказали про мячи: «Что это такое?» Извините, но для такого турнира это несерьезно», – заявил Гвардиола.

В Кубке лиги используется мяч Mitre. Им играют во всех турнирах под эгидой Английской футбольной лиги, то есть в чемпионшипе, лиге 1 и лиге 2.

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