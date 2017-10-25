Хосеп Гвардиола: «В Кубке лиги слишком легкие мячи, забить невозможно. Это несерьезно для такого турнира»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раскритиковал качество мячей, которые использовались в матче Кубка лиги против «Вулверхэмптона» (0:0, по пенальти – 3:1).
«Нельзя использовать такие мячи для соревнований высокого уровня. Это неприемлемо. Они слишком легкие, ничего хорошего не получается. Невозможно забить гол таким мячом. Я не оправдываюсь, поскольку мы победили.
Все мои игроки сказали про мячи: «Что это такое?» Извините, но для такого турнира это несерьезно», – заявил Гвардиола.
В Кубке лиги используется мяч Mitre. Им играют во всех турнирах под эгидой Английской футбольной лиги, то есть в чемпионшипе, лиге 1 и лиге 2.
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