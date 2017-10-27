Кокорин о 15 голах в 21 матче: «Это не космос. Космос у ребят, забивающих так 10 лет»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о своей игре в начале сезона и о жесте, которыми он отмечает забитые мячи.
– Александр, в Петербурге вы чуть больше года, а ощущение, что играете уже лет пять.
– Да, у меня тоже такие ощущения. Мне здесь нравится. Я прожил в Москве 15 лет, поэтому могу сравнивать только с ней. Люблю города без суеты, без пробок на дорогах, где много красивых мест.
Больше всего нравится, что здесь переживают только за одну команду – в кафе, на заправке, где угодно. Это приятно.
– Сейчас вы лучший из лучших в чемпионате России.
– Со стороны виднее. На самом деле еще много работы. Впереди интересные матчи, так что буду концентрироваться на них.
– Говорят, Кокорину дали хороших партнеров, и он начал забивать.
– Так и есть. В сильной команде проще играть, когда партнеры понимают друг друга с полуслова.
– Что можете сказать о футболе Манчини? Есть ощущение, что он оборонительный, но любого соперника может размолоть.
– Изначально нужно действовать строго в обороне. Главная задача – не пропустить. После гола тяжелее отыгрываться.
Он продвигает тактику компактности сзади. Роберто Манчини создал сильных футболистов, и за счет их индивидуальности можно видеть результат.
– Как дела у Артемы Дзюбы?
– Он переживает, что не выходит на поле. Его можно понять. Как только он появится с нами, уверен, мысли будут в пользу команды.
Шутить он меньше не стал. Если мы не будем слышать шутки Дзюбы, то это вообще будет не Артем.
– Перед вашим приездом в «Зенит», Артем говорил, что вы не друзья, но ждал вас.
– Мы были знакомы как конкуренты, много слышали друг про друга: и хорошего, и плохого. На этой волне сдружились, у нас одна позиция. Артем – хороший парень. Живем с ним и на сборах вместе.
– Роберто Манчини дал вам вместе с Дзюбой установку забить 35 мячей в этом сезоне на двоих. Все ведь реально?
– Конечно, реально. Еще много игр впереди, а почти половину мы уже имеем.
– Ваша результативность – 15 мячей в 21 матче во всех турнирах и две голевые передачи. Это космос. У нас так забивал только Халк.
– Нет, космос – это у ребят, которые на протяжении 10 лет так забивают. Хочется равняться на них.
– Что означает жест с пальцем во рту, когда вы празднуете гол?
– А можно я не буду это говорить? Слишком личное. Когда выиграем чемпионство – расскажу, – заявил Кокорин.
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