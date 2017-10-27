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    Кокорин о 15 голах в 21 матче: «Это не космос. Космос у ребят, забивающих так 10 лет»

    Теги Зенит Артем Дзюба Роберто Манчини премьер-лига Россия Александр Кокорин

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о своей игре в начале сезона и о жесте, которыми он отмечает забитые мячи.

    – Александр, в Петербурге вы чуть больше года, а ощущение, что играете уже лет пять.

    – Да, у меня тоже такие ощущения. Мне здесь нравится. Я прожил в Москве 15 лет, поэтому могу сравнивать только с ней. Люблю города без суеты, без пробок на дорогах, где много красивых мест.

    Больше всего нравится, что здесь переживают только за одну команду – в кафе, на заправке, где угодно. Это приятно.

    – Сейчас вы лучший из лучших в чемпионате России.

    – Со стороны виднее. На самом деле еще много работы. Впереди интересные матчи, так что буду концентрироваться на них.

    – Говорят, Кокорину дали хороших партнеров, и он начал забивать.

    – Так и есть. В сильной команде проще играть, когда партнеры понимают друг друга с полуслова.

    – Что можете сказать о футболе Манчини? Есть ощущение, что он оборонительный, но любого соперника может размолоть.

    – Изначально нужно действовать строго в обороне. Главная задача – не пропустить. После гола тяжелее отыгрываться.

    Он продвигает тактику компактности сзади. Роберто Манчини создал сильных футболистов, и за счет их индивидуальности можно видеть результат.

    – Как дела у Артемы Дзюбы?

    – Он переживает, что не выходит на поле. Его можно понять. Как только он появится с нами, уверен, мысли будут в пользу команды.

    Шутить он меньше не стал. Если мы не будем слышать шутки Дзюбы, то это вообще будет не Артем.

    – Перед вашим приездом в «Зенит», Артем говорил, что вы не друзья, но ждал вас.

    – Мы были знакомы как конкуренты, много слышали друг про друга: и хорошего, и плохого. На этой волне сдружились, у нас одна позиция. Артем – хороший парень. Живем с ним и на сборах вместе.

    Роберто Манчини дал вам вместе с Дзюбой установку забить 35 мячей в этом сезоне на двоих. Все ведь реально?

    – Конечно, реально. Еще много игр впереди, а почти половину мы уже имеем.

    – Ваша результативность – 15 мячей в 21 матче во всех турнирах и две голевые передачи. Это космос. У нас так забивал только Халк.

    – Нет, космос – это у ребят, которые на протяжении 10 лет так забивают. Хочется равняться на них.

    – Что означает жест с пальцем во рту, когда вы празднуете гол?

    – А можно я не буду это говорить? Слишком личное. Когда выиграем чемпионство – расскажу, – заявил Кокорин.

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