Кокорин о 15 голах в 21 матче: «Это не космос. Космос у ребят, забивающих так 10 лет»

Нападающий Александр Кокорин рассказал о своей игре в начале сезона и о жесте, которыми он отмечает забитые мячи.

– Александр, в Петербурге вы чуть больше года, а ощущение, что играете уже лет пять.

– Да, у меня тоже такие ощущения. Мне здесь нравится. Я прожил в Москве 15 лет, поэтому могу сравнивать только с ней. Люблю города без суеты, без пробок на дорогах, где много красивых мест.

Больше всего нравится, что здесь переживают только за одну команду – в кафе, на заправке, где угодно. Это приятно.

– Сейчас вы лучший из лучших в чемпионате России.

– Со стороны виднее. На самом деле еще много работы. Впереди интересные матчи, так что буду концентрироваться на них.

– Говорят, Кокорину дали хороших партнеров, и он начал забивать.

– Так и есть. В сильной команде проще играть, когда партнеры понимают друг друга с полуслова.

– Что можете сказать о футболе Манчини? Есть ощущение, что он оборонительный, но любого соперника может размолоть.

– Изначально нужно действовать строго в обороне. Главная задача – не пропустить. После гола тяжелее отыгрываться.

Он продвигает тактику компактности сзади. создал сильных футболистов, и за счет их индивидуальности можно видеть результат.

– Как дела у ?

– Он переживает, что не выходит на поле. Его можно понять. Как только он появится с нами, уверен, мысли будут в пользу команды.

Шутить он меньше не стал. Если мы не будем слышать шутки Дзюбы, то это вообще будет не Артем.

– Перед вашим приездом в , Артем говорил, что вы не друзья, но ждал вас.

– Мы были знакомы как конкуренты, много слышали друг про друга: и хорошего, и плохого. На этой волне сдружились, у нас одна позиция. Артем – хороший парень. Живем с ним и на сборах вместе.

– дал вам вместе с Дзюбой установку забить 35 мячей в этом сезоне на двоих. Все ведь реально?

– Конечно, реально. Еще много игр впереди, а почти половину мы уже имеем.

– Ваша результативность – 15 мячей в 21 матче во всех турнирах и две голевые передачи. Это космос. У нас так забивал только .

– Нет, космос – это у ребят, которые на протяжении 10 лет так забивают. Хочется равняться на них.

– Что означает жест с пальцем во рту, когда вы празднуете гол?

– А можно я не буду это говорить? Слишком личное. Когда выиграем чемпионство – расскажу, – заявил Кокорин.