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    Директор «Амкара»: «В российском футболе мне геи не встречались. Надеюсь, и не встретятся никогда»

    Теги Амкар премьер-лига Россия светская хроника Денис Маслов

    Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов рассказал о геях в российском футболе.

    – Есть ли игроки-геи в российском футболе?

    – Слава богу, с этим я еще не встречался. Надеюсь, и не встретятся никогда.

    – Почему?

    – Я не нетолерантен, но я за все хорошее, но без пропаганды. Когда иду по московским улицам, вижу, мальчик и девочка сидят и что-то обсуждают, может, даже целуются. Мне от этого на душе приятно становится. Вот это изначально хорошо.

    Когда я в Европе вижу, как за руку идут молодые люди, мне от этого ни хорошо и ни плохо, а как-то некомфортно. Делайте все, что хотите, любовь – она такая, но не пропагандируйте.

    В Библии написано, что он создал Адама и Еву. Он же не создал Адама и Адама. И дети рождаются от мальчика и девочки. Ни от мальчика и мальчика, ни от девочки и девочки.

    – Представь: тебе звонит агент, футболист классный, ты понимаешь, что он усилит команду, но он гей.

    – Тяжелый вопрос, потому что вопрос в профессиональных качествах. Если я смотрю на него и понимаю, что это Деннис Бергкамп, – называю просто первую фамилию – конечно, нужно идти к тренеру советоваться. 

    Но кроме профессиональных качеств, есть еще вопрос адаптации в коллективе и на работе, например, в Перми.

    – Как футболисты «Амкара» это воспримут?

    – Это индивидуальный подход каждого. Я не готов говорить о том, как той или иной футболист к этому отнесется.

    У нас в команде, насколько я знаю, все ребята либо женатые, либо с девушками живут. Могу за каждого ручаться, что он традиционной ориентации, – сказал Маслов.

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