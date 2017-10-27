Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Владельцы «Ливерпуля» отказались продать клуб за 1,5 млрд фунтов

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия бизнес Аманда Стэйвли

    Американская компания FSG (Fenway Sports Group), которой принадлежит «Ливерпуль», отвергла предложение инвесторов из Дубая во главе с британкой Амандой Стэйвли о продаже клуба.

    Переговоры шли больше года, но FSG отказалась продать «Ливерпуль» за 1,5 миллиарда фунтов, мотивируя тем, что в будущем клуб будет стоить дороже.

    Ранее сообщалось, что Стэйвли и ее инвестиционная компания PCP Capital Partners готовы приобрести «Ньюкасл» за 300 миллионов фунтов.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться