Владельцы «Ливерпуля» отказались продать клуб за 1,5 млрд фунтов

Американская компания FSG (Fenway Sports Group), которой принадлежит , отвергла предложение инвесторов из Дубая во главе с британкой Амандой Стэйвли о продаже клуба.

Переговоры шли больше года, но FSG отказалась продать «Ливерпуль» за 1,5 миллиарда фунтов, мотивируя тем, что в будущем клуб будет стоить дороже.

Ранее сообщалось, что Стэйвли и ее инвестиционная компания PCP Capital Partners готовы приобрести «Ньюкасл» за 300 миллионов фунтов.