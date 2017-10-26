Янник Карраско: «Болельщики «Атлетико» – лучшие в Испании. Они страстные, в отличие от туристов на «Бернабеу»
Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра Карраско высоко отозвался о болельщиках мадридского клуба.
«Болельщики «Атлетико» – лучшие в Испании. «Ванда» – отличается от других стадионов, например, от арены «Реала». Большинство болельщиков там – туристы, которые приходят посмотреть футбол так, как они это делают дома перед телевизором.
Наши фанаты вышли из рабочего класса и они очень страстные, они живут клубом. Атмосфера нереальна. Конечно, души «Кальдерона» пока здесь нет, но, как сказал Симеоне, новая арена может стать Колизеем, где мы будем противостоять соперникам», – сказал Карраско.
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