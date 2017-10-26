Алексей Игонин: «Если назвать Кубок России кубком президента, это даже рейтинг самого Газзаева не повысит»

Экс-капитан «Зенита» высказался о предложении известного тренера и депутата Валерия Газзаева назвать Кубок России Кубком президента.

– Почему сейчас так изменилось отношение к Кубку России?

– Слишком много футбола показывают по телевидению. Наш болельщик избалован Лигой чемпионов, ему подавай игры с участием ведущих английских и немецких клубов. Да и российские журналисты почему-то любят порассуждать о том, что участникам еврокубков нужно экономить силы, а кубковый турнир не столь важен. Не то, чтобы ребята выходят на кубковые матчи с безразличием, но и главными в сезоне их не считают. Только после окончания карьеры иногда многие понимают, что они потеряли.

– Может ли повысить рейтинг турнира предложение Валерия Георгиевича Газзаева о придании Кубку России президентского статуса?

– Даже рейтинг самого Валерия Георгиевича это не повысит. Над повышением интереса к турниру должны работать профессиональные менеджеры. Сумели же раскрутить Лигу чемпионов, которая имеет сейчас очень высокий и устойчивый рейтинг! В Испании разыгрывают Кубок Короля, но Кубок Англии или Кубок Германии пользуются не меньшим интересом. Можно, конечно, назвать именем президента даже соревнования по городкам или шашкам, но это никак не отразится на интересе к ним болельщиков, – сказал Игонин.

Валерий Газзаев: «Почему не назвать Кубок России Кубком президента? И пусть президент его вручает. Соберется 100 тысяч»