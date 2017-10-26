Каррера о предстоящем матче с «Крыльями»: «О Самаре у меня плохие воспоминания»

Главный тренер Массимо Каррера поделился мнением о «Крыльях Советов» — сопернике красно-белых по ¼ финала Кубка России.

– Теперь «Спартак» — фаворит турнира? Ведь ЦСКА, «Зенит» и прочие гранды выбыли из борьбы.

– Заранее говорить об этом нет смысла. Только матчи покажут.

– В курсе, с кем вам теперь играть?

– Нет. С «Крыльями»? Что ж, о Самаре у меня плохие воспоминания (В прошлом сезоне «Спартак» проиграл там 0:4 – прим.), — сказал Каррера.