Каррера о предстоящем матче с «Крыльями»: «О Самаре у меня плохие воспоминания»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о «Крыльях Советов» — сопернике красно-белых по ¼ финала Кубка России.
– Теперь «Спартак» — фаворит турнира? Ведь ЦСКА, «Зенит» и прочие гранды выбыли из борьбы.
– Заранее говорить об этом нет смысла. Только матчи покажут.
– В курсе, с кем вам теперь играть?
– Нет. С «Крыльями»? Что ж, о Самаре у меня плохие воспоминания (В прошлом сезоне «Спартак» проиграл там 0:4 – прим.), — сказал Каррера.
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