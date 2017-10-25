Каррера о голах Нальчика: «Команда, у которой есть амбиции, не может позволить сопернику забивать так»

Главный тренер Массимо Каррера подвел итоги матча 1/8 финала Кубка России против нальчикского (5:2).

- Какие впечатления? Вы много забили, но и много пропустили.

– Да, мы не подошли правильно к этой игре в первом тайме. Потом немного расслабились при счете 3:1.

И такое не должно происходить, потому что команда, у которой есть амбиции, не может позволить сопернику забивать такие голы.

- Жалко было убирать с поля Мельгарехо, который разыгрался, забил два гола?

– Нет. Он поиграл, немного устал, и мы его поменяли.

- Пятый мяч забит двумя центральными защитниками. Джикия скинул Кутепову.

– Это происходит часто. Сегодня это произошло, слава богу.

- Вы дозировали нагрузку футболистов, учитывая игру в Севилье и очередной тур в чемпионате?

– Да, мы всегда играем на третий день, поэтому по возможности даю отдыхать игрокам, – сказал тренер в эфире телеканала «Матч! Планета».