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    Каррера о голах Нальчика: «Команда, у которой есть амбиции, не может позволить сопернику забивать так»

    Теги Спартак Спартак Нальчик Кубок России Георгий Джикия Лоренсо Мельгарехо Илья Кутепов Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги матча 1/8 финала Кубка России против нальчикского «Спартака» (5:2).

    - Какие впечатления? Вы много забили, но и много пропустили.

    – Да, мы не подошли правильно к этой игре в первом тайме. Потом немного расслабились при счете 3:1.

    И такое не должно происходить, потому что команда, у которой есть амбиции, не может позволить сопернику забивать такие голы.

    - Жалко было убирать с поля Мельгарехо, который разыгрался, забил два гола?

    – Нет. Он поиграл, немного устал, и мы его поменяли.

    - Пятый мяч забит двумя центральными защитниками. Джикия скинул Кутепову.

    – Это происходит часто. Сегодня это произошло, слава богу.

    - Вы дозировали нагрузку футболистов, учитывая игру в Севилье и очередной тур в чемпионате?

    – Да, мы всегда играем на третий день, поэтому по возможности даю отдыхать игрокам, – сказал тренер в эфире телеканала «Матч! Планета».

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