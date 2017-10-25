Каррера о голах Нальчика: «Команда, у которой есть амбиции, не может позволить сопернику забивать так»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги матча 1/8 финала Кубка России против нальчикского «Спартака» (5:2).
- Какие впечатления? Вы много забили, но и много пропустили.
– Да, мы не подошли правильно к этой игре в первом тайме. Потом немного расслабились при счете 3:1.
И такое не должно происходить, потому что команда, у которой есть амбиции, не может позволить сопернику забивать такие голы.
- Жалко было убирать с поля Мельгарехо, который разыгрался, забил два гола?
– Нет. Он поиграл, немного устал, и мы его поменяли.
- Пятый мяч забит двумя центральными защитниками. Джикия скинул Кутепову.
– Это происходит часто. Сегодня это произошло, слава богу.
- Вы дозировали нагрузку футболистов, учитывая игру в Севилье и очередной тур в чемпионате?
– Да, мы всегда играем на третий день, поэтому по возможности даю отдыхать игрокам, – сказал тренер в эфире телеканала «Матч! Планета».
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