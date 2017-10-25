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    Игроки «ПСЖ» недовольны привилегированным положением Неймара

    Теги ПСЖ лига 1 Франция Неймар

    Футболисты «ПСЖ» начинают выражать недовольство особым статусом в команде форварда Неймара.

    Как утверждает Le Parisien, у бразильца два личных физиотерапевта, которые не работают с другими футболистами команды, в отличие от, например, физиотерапевта Златана Ибрагимовича, который помогал и партнерам шведа по команде.

    Игрокам «ПСЖ» даны инструкции, как действовать против Неймара на тренировках, чтобы не нанести ему травму.

    Также Неймару разрешают не участвовать в общекомандных оборонительных действиях.

    Бразильцу, единственному в команде, разрешено иметь сумки собственной фирмы, с которой у него контракт. Все остальные игроки обязаны пользоваться сумками «ПСЖ».

    Также Неймару сразу отдали наравне с форвардом Эдинсоном Кавани право исполнять штрафные и пенальти.

    Все эти послабления для бразильца не вполне устраивают игроков «ПСЖ».

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