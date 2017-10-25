Игроки «ПСЖ» недовольны привилегированным положением Неймара

Футболисты начинают выражать недовольство особым статусом в команде форварда Неймара.

Как утверждает Le Parisien, у бразильца два личных физиотерапевта, которые не работают с другими футболистами команды, в отличие от, например, физиотерапевта Златана Ибрагимовича, который помогал и партнерам шведа по команде.

Игрокам «ПСЖ» даны инструкции, как действовать против Неймара на тренировках, чтобы не нанести ему травму.

Также Неймару разрешают не участвовать в общекомандных оборонительных действиях.

Бразильцу, единственному в команде, разрешено иметь сумки собственной фирмы, с которой у него контракт. Все остальные игроки обязаны пользоваться сумками .

Также Неймару сразу отдали наравне с форвардом Эдинсоном Кавани право исполнять штрафные и пенальти.

Все эти послабления для бразильца не вполне устраивают игроков «ПСЖ».