Зинченко дебютирует в составе «Ман Сити» и выйдет на позиции левого защитника

Бывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко дебютирует в составе .

Украинский хавбек попал в стартовый состав «горожан» на сегодняшний матч Кубка лиги против .

Судя по всему, 20-летний игрок займет позицию левого защитника «Сити».

Матч «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон» начнется в 22.00 по московскому времени.

Иллюстрация: официальный твиттер «Манчестер Сити»

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