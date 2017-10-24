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    Зинченко дебютирует в составе «Ман Сити» и выйдет на позиции левого защитника

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок английской лиги фото Вулверхэмптон Александр Зинченко

    Бывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко дебютирует в составе «Манчестер Сити».

    Украинский хавбек попал в стартовый состав «горожан» на сегодняшний матч Кубка лиги против «Вулверхэмптона».

    Судя по всему, 20-летний игрок займет позицию левого защитника «Сити».

    Матч «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон» начнется в 22.00 по московскому времени.

    Иллюстрация: официальный твиттер «Манчестер Сити»

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